Selvaggia Lucarelli rivela un retroscena acceso su Barbara d’Urso e loda Chiara Ferragni

ha nuovamente catturato l’attenzione del pubblico con le sue affermazioni incisive e iintriganti, durante la prima puntata del programma Obbligo o Verità, condotto da Alessia Marcuzzi. La giornalista ha affrontato con il suo stile inconfondibile una serie di argomenti che spaziano dai celebri Ferragnez a commenti pungenti su, dimostrando ancora una volta il suo talento nel mescolare ironia e schiettezza.e le querele: un rapporto particolareha iniziato la sua partecipazione parlando della sua lunga esperienza con le querele, notando con sorpresa che il numero di queste è in calo. “Un po’ mi preoccupa, perché significa che mi sto imborghesendo“, ha dito con una battuta. Hato di aver ricevuto circa dieci querele, ma tra tutte spicca quella di un rapper che ha descritto come “simpatico e altissimo”, il quale l’ha querelata per averlo definito un “bimbominkia”.