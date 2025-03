Tpi.it - Selvaggia Lucarelli: “Proposi a Lorenzo di fare un figlio, ma lui aveva 25 anni e non voleva”

In passatoavrebbe voluto avere uncon il suo attualeBiagiarelli, ma lui non se l’è sentita perché all’epoca era troppo giovane. Lo ha confidato la giornalista del Fatto Quotidiano, ospite di Alessia Marcuzzi nel game show Obbligo o Verità, in onda su Rai Due.“Io avevo 41, lui 25. Avrei voluto un, ma gli chiedevo qualcosa che lui nonin quel momento. Bisogna decidere che a qualcosa si rinuncia e basta. Magari è anche un dolore, però ne vale la pena”, ha affermato, che oggi ha 50.Nel corso del programma tv la giornalista è stata anche interpellata sulla differenza d’età con il suo compagno, noto food blogger con cui ha una relazione dal 2016: “Non mi fa sentire più giovane questa cosa, mi fa sentire più vecchia”, osserva.