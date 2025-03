Sport.quotidiano.net - Sella, momento magico. "A Orzinuovi per rifarlo. Amo partite come queste»

Da Shelby, in North Carolina, a Cento, dopo aver girato mezza Europa, tra Polonia, Lituania, Ucraina e Francia. Ventinove anni compiuti a dicembre, ma ha già un sacco di storie da raccontare Gabe Devoe, che potrebbero valere una vita intera. E ne vorrebbe presto aggiungere un’altra, la guardia statunitense arrivata in corso d’opera per sostituire la meteora Terry Henderson, possibilmente a lieto fine, su sfondo biancorosso. Ma tutto dipenderà dal campo, ripartendo domenica da, proprio la squadra che pochi mesi fa lo ha lasciato andare. Devoe, un’altra grande vittoria in trasferta: siete nel vostro miglior. "Certamente, è così, stiamo andando alla grande. Rispetto a quando sono arrivato la squadra ha molta più energia, abbiamo cominciato a vincere con continuità superando con successo il periodo no, ma con sempre in testa l’idea di salvarci.