Sean Bean riflette sui meme che invadono il web: "Forse dovrei smetterla di morire così spesso"

La star de Il signore degli anelli ha confessato chedovrebbe diminuire le sue morti sullo schermo per non finire in determinati post in rete.è tornato a parlare delle sue numerosi morti sullo schermo, che hanno contribuito a farlo diventare protagonista di tantissimisul web, nati proprio da questa tendenza. In effetti, scorrendo la sua filmografia, è possibile imbatters in parecchi personaggi ai quali è stato tenuto in serbo un destino mortale, e l'attore ora vorrebbe cambiare questo trend. Il desiderio didi cambiare tipologia di personaggi In una recente intervista a Radio Times,ha spiegato:"Mi sono reso conto che c'erano un bel po' di morti, senza che nessuno dovesse farmelo notare. Era ovvio. Ma stavo interpretando personaggi .