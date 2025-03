Se visiti questa chiesa a Roma riceverai l’indulgenza anche solo pregando ‘dalle grate’

Leggi su Funweek.it

Avete mai sentito parlare delladi Villa Ada fino a pochi giorni fa sconsacrata? Si tratta di un piccolo edificio inaugurato il 18 marzo 2025 caratterizzato da un’iscrizione fuori sopra a dellepiccole grate. I fedeli possono ricevereda lì.a Villa Ada: l’iscrizione L’iscrizione delladi Villa Ada arecita: “A chiunque visita le stazioni dalle grate si concedea forma del rescritto aplico di pio vii in data del 18 aprile del 1817”.Non è la prima iscrizione che si trova nella città eterna o in altri luoghi. Esse sono riportate soprattutto nelle chiese legate alle stazioni quaresimali o ai pellegrinaggi particolari. Infatti,“dalle grate” era concessa per rendere la via del perdono più semplice ai fedeli che non vi potevano entrare perché malati o per altri motivi.