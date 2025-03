Notizie.com - Se vai in pensione così non perdi soldi rispetto allo stipendio: soluzione ideale

Leggi su Notizie.com

C’è una differenza sostanziale fra reddito lavorativo e pensionistico: come ottenere inentrate nette non inferiori.Laè da anni calcolata con il sistema contributivo. Ciò significa che l’ammontare dell’assegno previdenziale si basa sui contributi versati durante la vita lavorativa e non sullonetto percepito prima della. In passato, invece, laera puramente retributiva o mista. In quest’ultimo caso rappresentava una sintesi fra lomedio basato sui contributi e gli ultimi stipendi percepiti.Se vai innon– notizie.comAnche la, poi, è soggetta a delle imposte, anche se le aliquote di riferimento sono in genere più bassea quelle sullo