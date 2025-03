Ilnapolista.it - “Se Pelé potesse vedere questo scempio…”: Marca racconta il Brasile umiliato dall’Argentina

Tutti gli aggettivi peggiori vanno bene per descrivere la goleada che “ilha ingoiato, gol dopo gol (fino a quattro), in un Monumental che ha mostrato al mondo chi sono i veri campioni: l’Argentina. Il 4-1 dell'”umiliazione” che oggi trionfa su tutti i giornali sportivi del mondo consente all’Argentina di andare ai Mondiali, e aldi andare a nascondersi.Lo traduce molto bene il tono dell’articolo chededica alla partita. “Che batosta, per Dio!”, scrive il quotidiano spagnolo.“Che errore di valutazione da parte di Romário e Raphinha. Hanno scaldato il clima senza considerare tre cose ovvie: che avrebbero giocato al Mas Monumental; che avrebbero affrontato la miglior Nazionale del mondo; e che loro, i brasiliani, tolto il trio Raphinha-Vini-Rodrygo, erano tra i peggiori della storia moderna della loro Nazionale”.