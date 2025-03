Ilfattoquotidiano.it - Se le cose continuano così, Firenze potrebbe presto passare di moda

Qualche giorno fa, ero a una manifestazione di residenti del quartiere di Santo Spirito a. Protestavamo contro una speculazione edilizia – l’ennesima – diretta a trasformare un antico chiostro in un hotel di lusso. E’ una protesta sacrosanta, ma con poche prospettive di successo contro una grande multinazionale edilizia., il degrado dicontinua.Mentre ero alla manifestazione, mi è venuto in mente che la situazione somigliava alla “Tragedia dei Beni Comuni”, una teoria piuttosto ben nota del biologo americano Garrett Hardin. I “beni comuni” che in italiano dovremmo chiamare “Usi Civici,” sono un’antica usanza che mette a disposizione di tutti certi beni che non appartengono direttamente a nessuno; pensate alla legna da ardere o ai funghi da raccogliere in una foresta.