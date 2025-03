Ilnapolista.it - Se Henderson parla è un leader, se lo fa Bellingham è arrogante: il doppio standard contro i calciatori di colore (Guardian)

In Inghilterra il ritorno dain nazionale di Jordanè stata una notizia, per qualche giorno. Jonathan Liew però ci ha riflettuto un po’. E si è fatto un paio di domande, sul. Se per Tuchel un capitano deve incarnare “ship, carattere, energia e personalità”, con questi parametri, scrive Liew, “è un. Harry Kane è un. Declan Rice è un. Harry Maguire è un. Jordan Pickford e John Stones sono. Bravi ragazzi da avere nello spogliatoio”. Ma “Bukayo Saka e Marcus Rashford, per qualche ragione, non lo sono. E nemmeno Cole Palmer. Trent Alexander-Arnold, scordatelo. Perché?”.“Bisogna stare molto attenti a scrivere di queste cose di questi tempi. Il mondo sta andando in una certa direzione. Ex alleati stanno saltando fuori bordo come topi.