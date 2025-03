Se dovessi investire i miei soldi in un iPad senza esagerare con il Pro sceglierei proprio l' Air

Leggi su Gqitalia.it

L'Air,come i jeans Levi's, gli album di Lana Del Rey o una birra fresca in una giornata estiva, non delude mai. Tranne, forse, se cerchi un'alternativa economica che promette di funzionarecome uno dei tablet Apple, con la stessa versatilità ma a metà prezzo: una scelta che potrebbe rivelarsi più deludente di una stagione del Southampton in Premier League per non fare paragoni scomodi con qualche squadra storica della serie A italiana.Nel panorama del 2025, l'Air non si distingue per innovazioni rivoluzionarie, ma perfeziona un dispositivo già eccellente. Equipaggiato con il nuovo chip M3 e una migliore compatibilità con la Magic Keyboard, conserva le sue caratteristiche vincenti: dimensioni compatte e pratiche, una vasta gamma di app ideali per rilassarsi su una sdraio e la compatibilità con la Apple Pencil Pro, perfetta per creativi e appassionati di grafica.