Ilrestodelcarlino.it - Scuola ex Olivieri, ipotesi chiusura: "A settembre gli alunni non torneranno lì"

"Il nostro obiettivo è quello di fare in modo che i bambini, dal prossimo, non vadano più in quella". A parlare è il sindaco Andrea Biancani, mentre ladi cui parla è l’exdi via Confalonieri, istituto scolastico che oggi ospita i 200della primaria Manzi di via Lamarmora, dopo che il plesso originario è stato chiuso, nel 2020, per problemi di statica. La notizia, il sindaco, l’ha data ieri sera, dopo ore di discussione consiliare riguardo alla delibera che permetterà di alienare il vecchio edificio dell’ex Manzi in via Lamarmora. "Abbiamo un problema da risolvere – ha osservato Biancani –: fateci lavorare. Nessuno in questa amministrazione improvvisa nulla. Stiamo facendo delle valutazioni: le comunicheremo quando avremo tutti gli elementi chiari". Per capire meglio bisogna mettere insieme i pezzi del puzzle.