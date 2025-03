Ilprimatonazionale.it - Scuola e storia: il nemico della sinistra è l’identità, non il nozionismo

Roma, 26 mar- Le polemiche sulle nuove Indicazioni nazionali per l’insegnamentodimostrano come lasia da sempre un campo di battaglia ideologico. La, che per decenni ha plasmato l’istruzione con una visione decostruzionista, ma dicendosi “oggettiva”, oggi accusa il governo di voler “colonizzare” la manualistica scolastica con una narrazione nazional-conservatrice. Ma la vera questione è un’altra: laserve a costruire un’identità o a smantellarla?LaformaPer anni, laitaliana ha proposto un approccio critico alla, spesso enfatizzando le colpe del passato piuttosto che i successiNazione. Questo ha portato a una generazione che conosce di più i “crimini del colonialismo” italiano che il Risorgimento, che conosce bene i lati oscuri del XX secolo ma fatica a riconoscere i momenti di orgoglio e unità nazionale.