Internews24.com - Scudetto, Neres non si nasconde: «L’Inter è forte, ma noi ci proveremo fino alla fine! Non possiamo mollare adesso…»

di Redazionenon si: «, ma noi ci! Nonadesso.» Le parole dell’esterno del Napoli Intervistato sulle pagine del Corriere della Sera, David, esterno offensivo del Napoli, ha parlato cosi della lottae del duello con. Ecco le sue parole:CHI VINCE LO- «Il Napoli, why not?! Non è facile ma di sicuro ci. Nonmica adesso»SQUADRA PIU- «come organico. Col Napoli non ci ho giocato contro ma col Benfica l’ho incrociato tre volte e mi ha fatto impressione. Bastoni mi ha messo in difficoltà. Prima avevamo vinto sette partite di fila, quindi un calo ci può stare.Il campionato italiano è molto competitivo, ogni partita è difficile e affrontiamo sempre squadre di alto livello.