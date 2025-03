Panorama.it - Scudetto e Champions League: come sarà il finale della Serie A

Meno 810 minuti, che significa ancora 13 ore e mezza di calcio, più recuperi, per conoscere i verdetti di una stagione appassionanteraramente in passato. Dalla capolista Inter al fanalino di coda Monza, la verità è che all’abbriviorettac’è quasi tutti in discussione con l’eccezione, forse,sola retrocessione dei brianzoli la cui situazione di classifica si è deteriorata con il passare delle settimane., un posto nell’Europa di secondo e terzo livello: nulla è scolpito nella pietra se non la sicurezza che, smaltita l’ultima sosta per lasciare spazio alla nazionale di Luciano Spalletti, da qui in poiuna volata senza respiro fino al traguardo del 25 maggio.Cosa accadrà? Impossibile dirlo in anticipo, ci sono troppe variabili in gioco a partire dagli incastri con il calendario di chi è rimasto in corsa nelle coppe internazionali (Inter, Lazio e Fiorentina) e chi, invece, si può giocare la chanceCoppa Italia partendo da punti di vista differenti: può essere il salva stagione, un’impresa storica da celebrare oppure semplicemente il contorno di un piatto molto più ricco.