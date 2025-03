Scotch nero vernice o targhe clone comprate sul web | così 50 furbetti provavano a evitare le multe a Milano

Leggi su Open.online

Areca C, zone a traffico limitato, limit di velocità:su. Ma c’è chi, a, ha provato a fare il furbetto: basta un pezzetto di nastro adesivo o una pennellata dinera sulla targa per trasformare una C in una G, una E in una F. Tra fine 2023 e fine 2024, la Polizia locale del capoluogo lombardo ne ha beccati 50, denunciati per «utilizzo di targa alterata». Che si tratti di un codice di immatricolazione completamente inesistente oppure, in maniera inavvertita, perfettamente identico a quello di un altro cittadino. La sanzione è dura, rientrando nei termini del Codice penale come truffa e falso. Si parla di reclusione da 6 mesi ai 3 anni, con ovviamente il rimborso delleal Comune e, potenzialmente, la confisca del veicolo. Ma on è l’unico reato in cui alcuni incorrono.