Scorte per 72 ore, medicine e rifugi: l'Ue presenta un documento di sopravvivenza per "prepararsi al peggio"

Nella mattinata di oggi, mercoledì 26 marzo, la Commissione Europea ?presenterà a Bruxelles la “Eu Preparedness Union Strategy”, un, il cui contenuto è stato anticipato da El Pais, che elenca trenta azioni chiave per affrontare le emergenze: dal rischio di un conflitto nel Vecchio Continente ?alle catastrofi ambientali fino agli attacchi informatici alle pandemie. Nel rapportoinvita le famiglie degli Stati Membri ad attrezzarsi con un kit di, che contenga prodotti ritenuti essenziali ?tra cui acqua, cibo,, batterie e documenti, ?per sopravvivere almeno 72 ore senza aiuti esterni in caso di crisi., inoltre, propone anche un sistema di stoccaggio europeo ?al fine di garantire farmaci, batterie di ricarica, prodotti agroalimentari e acqua.?E mappe che segnalino la disponibilità di