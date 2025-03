Salernotoday.it - Scontro con un'auto, 17enne in rianimazione: si indaga sulla dinamica

E' ricoverato all'ospedale "Cardarelli" di Napoli il giovane Flavio Vaccaro, ildi Angri rimasto coinvolto in un incidente stradale giovedì scorso, a Sorrento. L'altro ieri, il sindaco Cosimo Ferraioli aveva invitato tutta la comunità di Angri a scendere in strada per una fiaccolata.