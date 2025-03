Lanazione.it - Scivolone Montemurlo Valbisenzio, arriva il ko

Non riescono a rialzare la testa le formazioni pratesi impegnate nel campionato di Divisione Regionale 1 di basket. Siache Vaiano incappano infatti nel secondo stop consecutivo. Particolarmente pesante quello dei Lions, che in casa cedono il passo alla Cestistica Audace Pescia. Gli ospiti si impongono 73-68 e fanno loro lo scontro diretto per il secondo posto del girone A, alle spalle della capolista Calcinaia. Venendo alla cronaca del match, la formazione allenata da Matteo Piperno è sotto di tre lunghezze al termine del periodo d’apertura. Il divario fra le due sfidanti aumenta nella seconda frazione, con i valdinievolini a toccare anche il +8. I locali non ci stanno: prima si riavvicinano, poi operano il sorpasso grazie alle triple di Andrea Vettori e Riccio. Il vantaggio dei lanieri viene ulteriormente arrotondato dalla bomba di Guerriero, che fissa il risultato sul 40-35 al 20’.