Repubblica.it - Sciopero della fame al Cpr di Trapani: “Trattati come cani, ogni giorno qualcuno cerca di uccidersi”

Leggi su Repubblica.it

In 150 hanno iniziato a rifiutare il cibo per protestare contro le condizioni di vita “inaccettabili”. L’ultima scintilla: “Ci hanno portato via o distrutto i telefoni, non volevano che denunciassimo quello che succede qui”