Pisatoday.it - Sciopero dei metalmeccanici: lanciata la manifestazione a Pisa

Leggi su Pisatoday.it

I sindacati Fim, Fiom e Uilm, per il prossimo 28 marzo, hanno annunciato unogenerale di 8 ore nel settore metalmeccanico. Lo scopo, scrivono le organizzazioni, è quello di "far sentire la nostra voce in un momento cruciale e chiedere la ripresa delle trattative per un nuovo contratto.