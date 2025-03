Davidemaggio.it - Scintilla con Elettra Lamborghini ne L’Ignoto di Rai 2

, il nuovo adventure game di Rai2, prende forma. Dopo avervi annunciato ieri l’arrivo dialla conduzione, siamo in grado di aggiungere un ulteriore tassello. Vi anticipiamo, infatti, che l’ereditiera non sarà da sola: al suo fianco ci sarà.Le registrazioni del programma si terranno in Calabria in questi giorni e laè già in loco: nelle sue storie Instagram fa bella mostra di sè su un elicottero di Sibari Fly, aeroclub della frazione del comune di Cassano all’Ionio (Cosenza). Anche stavolta, dopo aver smesso i panni di conduttrice di Only Fun,dividerà la scena con un comico: Gianluca Fubelli, in arte.Un modo per Fubelli per tornare in video dopo l’esperienza poco esaltante nell’edizione ancora in corso di Pechino Express, dove è stato il primo eliminato insieme alla moglie Federica Camba.