Scienza, sviluppati dei mini-robot rotanti che eseguono biopsie virtuali

Sviluppare un dispositivo elettronico in grado di effettuare scansioni tridimensionali dalle profondita’ del corpo, che potrebbe rivoluzionare la diagnosi precoce del cancro. A questo obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Scienceics, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Leeds, dell’Universita’ di Glasgow e dell’Universita’ di Edimburgo. Il team, guidato da Pietro Valdastri, ha ottenuto per la prima volta delle immagini ecografiche tridimensionali ad alta risoluzione prelevate da una sonda posizionata nell’intestino. I risultati, commentano gli autori, aprono la strada a una trasformazione del trattamento di diverse forme oncologiche, favorendo scansioni non invasive che forniscono dati diagnostici immediati. Questo approccio, sostengono gli studiosi, permette di rilevare, riconoscere lo stadio e potenzialmente trattare le lesioni in un’unica procedura, riducendo la necessità di effettuarefisiche.