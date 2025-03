Scienza | nuovo computer quantistico studia le particelle elementari

Leggi su Ildenaro.it

Simulare una teoria quantistica dei campi completa in piu’ di una dimensione spaziale. A questo curioso e complesso obiettivo e’ stato orientato uno studio, pubblicato sulla rivista Nature Physics, condotto dagli scienziati dell’Universita’ di Innsbruck e dell’Universita’ di Waterloo. Il team, guidato da Martin Ringbauer, Michael Meth e Christine Muschik, ha utilizzato untipo diper proporre un approccio innovativo alla fisica quantistica. Il modello standard della fisica delle, spiegano gli esperti, rappresenta l’approccio migliore per descrivere le forze che compongono la realta’. In quest’ottica,e antisono descritte come campi quantistici che interagiscono attraverso campi di forza, come la forza elettromagnetica che lega lecariche.