Scienza ecco gli scimpanzè ingegneri | selezionano i materiali per costruire strumenti

Leggi su Ildenaro.it

Gliselvatici nel Parco nazionale di Gombe Stream in Tanzaniadeliberatamentevegetali per realizzareflessibili, ideali per la pesca delle termiti. Lo rivela uno studio condotto da una squadra di ricercatori della Facolta’ di Antropologia ed Etnografia museale dell’Universita’ di Oxford, del Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, del Jane Goodall Institute in Tanzania, dell’Universita’ dell’Algarve e dell’Universita’ di Porto in Portogallo e dell’Universita’ di Lipsia, stato pubblicato sulla rivista iScience. Questa capacita’ di sceglierein base alle proprieta’ meccaniche suggerisce un livello dia rudimentale, con implicazioni significative per la comprensione dell’evoluzione tecnologica umana. La fabbricazione die’ un aspetto cruciale dell’evoluzione tecnologica, sia negli esseri umani che negli altri primati.