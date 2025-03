Thesocialpost.it - Sciame sismico, dalla Protezione civile ai dirigenti scolastici: “Come gestire al meglio”

CATANZARO – Una cinquantina didelle scuole della provincia si sono riuniti nella Sala San Francesco della Cittadella per un incontro operativo convocato dal dirigente generale dellaregionale, Domenico Costarella. Presenti anche rappresentanti della Prefettura, il docente esperto dell’Unical e il generale comandante dei Vigili del Fuoco di Catanzaro, Giuseppe Bennardo.La gestione dell’emergenza nelle scuoleIl tema centrale della riunione è stato loin corso con epicentro tra Tiriolo, Amato, Miglierina e Marcellinara, che sta creando grande preoccupazione tra la popolazione e, in particolare, tra gli studenti. “Ferma restando l’impossibilità di fare previsioni”, ha spiegato Vito Turco, Capo di Gabinetto della Prefettura, “l’obiettivo è coordinare le risorse per garantire una pianificazione efficace in caso di emergenza”.