Sci alpino, Sofia Goggia esce dalle prime 15 della WCSL di gigante. Collomb vicina alla top30

Ieri si è conclusa ufficialmente una stagione trionfale per ilfemminile italiano, con Federica Brignone che ha completato l’en plein conquistando il titolo iridato a Saalbach e vincendo la Coppa del Mondo di specialità.fuoriclasse valdostana è bastato un secondo posto nella gara delle Finali di Sun Valley per effettuare il sorpasso decisivo in classifica sulla neozelandese Alice Robinson, uscita nella prima manche.Dietro a Brignone però sono state poche le note positive dell’inverno 2024-2025, soprattutto a causacrisi tecnica e di risultati di una Marta Bassino che non è riuscita nemmeno a qualificarsi per le Finali tra le porte larghe. Segnali incoraggianti per, che ha dimostrato a sprazzi di valere tranquillamente le migliori cinque gigantiste al mondo, mentre la giovane promessa Giorgiaha cominciato il suo percorso nel circuito maggiore piazzando un paio di zampate interessanti.