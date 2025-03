Oasport.it - Sci alpino, l’Italia può vincere la classifica per nazioni femminile! Serve difendersi dalla Svizzera in slalom

svetta in testa alladellapernella Coppa del Mondo di sciquando manca soltanto una gara al termine della stagione. Il Bel Paese ha conquistato 4.256 punti nel corso dell’inverno e si presenterà con 232 lunghezze di vantaggio sullaalloche chiuderà questa annata agonistica, in programma giovedì 27 marzo sulle nevi statunitensi di Sun Valley.davvero un ultimo sforzo per alzare al cielo il sempre prestigioso trofeo, che le azzurre hanno già festeggiato nel 2017 e nel 2020. Per completare la missione occorreràtra gli avversi pali stretti, ma davvero l’apoteosi è a un passo: le elvetiche hanno soltanto una possibilità per scavalcare la nostra Nazionale e conquistare il titolo, ma servirebbe davvero un incrocio che appare molto difficile alla vigilia dell’appuntamento conclusivo in terra americana.