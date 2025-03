Sci alpino gigante Sun Valley 2025 | Meillard di un altro pianeta Odermatt e Kristoffersen sul podio

Leggi su Sportface.it

Loïcfa la voce grossa anche a Sunnell’ultimo slalomdella Coppa del Mondo 2024/25 di sci. L’elvetico si conferma di unin questo finale di stagione e vince la sua terza gara stagionale dopo la doppietta di Hafjell, in un’annata che lo ha visto anche campione iridato in slalom a Saalbach. Dai Mondiali in poi il classe ’96 si è dimostrato di gran lunga il migliore nelle discipline tecniche, e il distacco odierno ne è una testimonianza; al secondo posto c’è Marco, staccato di ben 95 centesimi dal connazionale. Dopo una brutta prima manche chiusa al sesto posto, Re Odi è comunque riuscito a salire sul, pur con una sciata meno brillante del solito. Il fuoriclasse rossocrociato raggiunge così Alberto Tomba a quota 88 podi in carriera.