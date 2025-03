Schlein sul caso Almasri | Dietro c’è Giorgia Meloni Il vostro è stato un atto politico

Leggi su Open.online

La segretaria del Partito democratico Ellysi infuoca in Aula contro il ministro della Giustizia Carlo Nordio: «La sua difesa d’ufficio di un torturatore libico è una delle pagine più vergognose che questo Parlamento abbia mai visto». Questa mattina, alle 9:30, è iniziata la seduta in cui verrà votata la mozione di sfiducia nei confronti del Guardasigilli in merito aldi Najem Osama, il “torturatore di Mittiga”, su cui pende un mandato di arresto internazionale, accusato di crimini contro l’umanità, arrea Torino il 19 gennaio e successivamente rimpatriato in Libia con un volo di. La mozione è stata presentata da tutte le opposizioni di centrosinistra, con l’eccezione di Azione, che rimprovera a Nordio la «mancanza di chiarezza» nella vicenda, ma «non condivide l’idea di proporre lo strumento della mozione di sfiducia», come ha spiegato il deputato Antonio D’Alessio in Aula.