Schianto aereo in Alaska, un padre e le due figlie sopravvivono 12 ore sulle ali

Roma, 26 marzo 2025 – Un pilota e le sue duesono sopravvissuti per 12 ore bloccatiali del loro, precipitato nel mezzo di un lago gelato dell’. È avvenuto domenica scorsa durante un giro turistico nella penisola di Kenai. I tre sono stati ritrovati (quasi illesi) la mattina dopo da un pilota locale che aiutava nelle ricerche. Lodell’L’era decollato domenica da Soldotna, un piccolo comune dell’. Poi, quello che doveva essere un viaggio di piacere in famiglia si è trasformato in un incubo. Non sono ancora chiare le cause dell’incidente: il velivolo (un Piper PA-12 Super Cruiser) ha perso quota ed è precipitato dritto nel lago Tustmena, un’area già nota per le sue condizioni atmosferiche avverse. Le montagne e il ghiacciaio in prossimità rendono l’ambiente particolarmente ventoso, oltre a provocare raffiche di vento improvvise.