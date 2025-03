Schiaffo alla povertà Grande Fratello la raccolta fondi per Lorenzo e Shaila | cosa vogliono regalare

Leggi su Caffeinamagazine.it

Negli ultimi giorni sui social è emerso un nuovo fenomeno legato al: alcuni gruppi di fan si sono uniti per fare dei regali ai concorrenti del reality show. Questa non è la prima volta che accade nella storia del programma. Infatti, già durante la quinta edizione delVip, i sostenitori di Dayane Mello si mobilitarono in una, visto che la loro beniamina si era fermata al quarto posto. Lasi chiamava “Regalo d’amore per la nostra campionessa”, e nella descrizione si chiedeva alle fan della brasiliana di partecipare. “Un regalo speciale a Dayane Mello da parte della sua Fan Base per festeggiare una vera campionessa“, si leggeva sul sito della pagine delle donazioni, che arrivarono da più di 200 persone, con cifre che variavano da 30 a 50 euro, ma qualcuno aveva anche contribuito con importi più elevati.