Scattano i controlli nei casolari abbandonati

Giro di vite della polizia suidismessi presenti nelle periferie: un’azione mirata a garantire la sicurezza del territorio e delle persone bisognose di aiuto. Le operazioni condotte grazie anche all’impiego del Reparto prevenzione crimine, delle unità cinofile della Guardia di Finanza e della polizia locale di Porto Sant’Elpidio, hanno come obiettivo primario la messa in sicurezza di edifici che, oltre a rappresentare un pericolo per la salute e la sicurezza, diventano spesso ritrovo di soggetti che hanno bisogno di aiuto. La polizia, nella giornata di ieri, è stata impegnata in un’attività di controllo di un casolare abbandonato, al cui interno sono state ritrovati due magrebini e una giovane rumena. L’attività fa parte di una costante e capillare attività di controllo, che oltre a rendere concreta la percezione di sicurezza si rende indispensabile al fine di garantire una tranquilla e pacifica convivenza.