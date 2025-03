Iltempo.it - Scaraffia: «Paternalismo irritante di Prodi. Ma le compagne non s'indignano»

«È il gesto di un uomo antico che non sa che certe cose non si fanno più.si è comportato con unnei confronti di una giovane lavoratrice che meritava rispetto». A dirlo Lucetta, storica e giornalista. Come doveva reagire l'ex premier alla domanda ritenuta scomoda? «Poteva tranquillamente dire "non rispondo". Non c'era bisogno di dileggiare una professionista. Quel gesto di tirare i capelli, come per dire sei un'asina, non lo avrebbe mai fatto con un cronista maschio. Se quest'episodio fosse accaduto a destra probabilmente avremmo già visto tutte le femministe in piazza». Non la sorprende il loro silenzio? «In questi ultimi anni, hanno abbandonato quell'universalità che ha sempre caratterizzato il movimento. In passato si difendevano tutte le donne, senza badare troppo al colore, all'etnia, alla classe sociale, alla ricchezza o alla povertà.