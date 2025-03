Savona sequestrate 3 tonnellate droga

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

9.16 Coltivavano marijuana sotto la copertura di attività legali, oppure la compravano; poi la trasformavano e confezionavano, per rivenderla in Italia e in Svizzera. Con queste accuse, la Procura diha arrestato in flagranza 5 persone e sequestrato tredi marijuana e hashish. A fianco del commercio legale di cannabis light, avevano sviluppato una filiera illecita parallela. Denunciate altre sette persone. La base operativa era in basso Piemonte