Liberoquotidiano.it - Sara Ciocca, 17 anni è l'attrice più richiesta del momento

Leggi su Liberoquotidiano.it

È bellissima, colta, e capace di regalare emozioni., la giovanedai profondi occhi chiari è nata a Roma nel 2008 sotto il segno del Genio, da genitori molisani. Oggi, a 17è l'piùdai registi d'autore. A dieciil suo primo film, dae doppiatrice nella serie di Niccolò Ammaniti “Il Miracolo”: capirono in molti che quella bambina aveva talento. Dopo aver lasciato il mondo dell'infanzia, ma continuando a studiare,ha iniziato una carriera in continuo fermento perché non è la solita bamboccia tutta siliconata, ma una giovane donna capace di interpretare ruoli impegnativi che colpiscono al cuore. La classifica dei suoi film è dominata solo da film che hanno lasciato il segno. Ne elenchiamo alcuni: Da “La Dea fortuna”, di Ferzan Ozpetek, dove ha un ruolo da protagonista, a “Tu per 1-1 per tutti” dove, diretta dal Maestro Veronesi, interpreta Ginevra.