Agi.it - Santanchè: rinviata l'udienza per truffa al 20 maggio

Leggi su Agi.it

AGI - La gup Tiziana Gueli ha accolto la richiesta di rinvio dell'preliminare presentata dai legali della ministra Danielanel procedimento in cui è accusata diai danni dell'Inps. La prossimaè stata fissata al 20. La giudice ha concesso i termini a difesa all'avvocato Salvatore Pino, subentrato da ieri al collega Salvatore Sanzo. Il legale ha chiesto il rinvio per poter studiare le carte dell'inchiesta che non conosce. Legale, da pm opposizione a rinvio "Da parte dei pm c'è stata un'opposizione tenace perché ritenevano che non ci fossero le condizioni per il rinvio ma la giudice ha deciso con saggezza e, peraltro, non c'era motivo di negare l'istanza". Lo ha spiegato l'avvocato Salvatore Pino, neo legale di Daniela. "La nostra è stata una semplice richiesta di rinvio, come ce ne sono in mille altri processi in cui si cambia l'avvocato - ha aggiunto Pino -.