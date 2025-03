Lettera43.it - Santanchè, rinviata al 20 maggio l’udienza sul caso Visibilia

Leggi su Lettera43.it

È stataal 20preliminare che vede imputata la ministra del Turismo Daniela, accusata di truffa aggravata ai danni dell’Inps. Il rinvio delè stato deciso dalla giudice perpreliminare, Tiziana Gueli, a seguito della sostituzione dell’avvocato di, Salvatore Sanzo. Il nuovo legale, Salvatore Pino, ha richiesto un termine a difesa per esaminare adeguatamente gli atti, data la sua recente nomina. L’altro difensore, Nicolò Pelanda, era impegnato in un altro processo e ha presentato un legittimo impedimento. Martedì, rispondendo alle domande dei cronisti sul, la ministra ha smentito di aver cambiato avvocato per guadagnare tempo, sostenendo di aver sostituito un civilista «perché qui si parla di penale». La causa, che riguarda presunti indebiti benefici derivanti dalla cassa integrazione per 13 dipendenti durante la pandemia, è ancora nelle fasi preliminari, in attesa di possibili ulteriori richieste difensive.