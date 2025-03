Ilfattoquotidiano.it - Santanchè, rinviata al 20 maggio l’udienza preliminare per truffa all’Inps

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

È stataal 20del procedimento contro Danielaperaggravata ai danni dell’Inps, prevista originariamente per mercoledì 26 marzo. Lo ha deciso la gup di Milano Tiziana Gueli, dopo che il nuovo legale della ministra del Turismo, l’avvocato Salvatore Pino, ha chiesto un “termine a difesa”, ossia un rinvio per studiare gli atti data la recente nomina. L’altro difensore, Nicolò Pelanda, ha invece addotto un legittimo impedimento in quanto impegnato in un altro processo in Corte d’Appello.è accusata di aver incassato ventimila ore di cassa integrazione non dovute per 13 dipendenti di Visibilia, il suo gruppo editoriale, che secondo l’accusa lavoravano regolarmente pur risultando a casa per l’emergenza Covid. In Parlamento, durante la discussione della mozione di sfiducia contro di lei (poi respinta), la ministra aveva detto di essere pronta ad “aprire una riflessione” sull’ipotesi di dimettersi se arriverà un nuovo rinvio a giudizio, dopo quello per false comunicazioni sociali.