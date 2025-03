Thesocialpost.it - Santanchè, rinviata al 20 maggio l’udienza preliminare per truffa all’Inps

Leggi su Thesocialpost.it

del procedimento penale che vede coinvolta la ministra del Turismo Danielaè stataal 20. La decisione è stata presa dalla giudice del, Tiziana Gueli, dopo che il nuovo legale della difesa, Salvatore Pino, ha chiesto un “termine a difesa” per avere il tempo di studiare gli atti, dato che è stato recentemente nominato. Anche l’altro avvocato della ministra, Nicolò Pelanda, ha chiesto il rinvio a causa di un legittimo impedimento, essendo impegnato in un altro processo in Corte d’Appello. Il rinvio, dunque, segna l’avanzamento di una fase ancora complessa del caso, che potrebbe protrarsi oltre la data fissata per il nuovo rinvio.è accusata di aver percepito indebitamente ventimila ore di cassa integrazione per 13 dipendenti della sua società, Visibilia, che, pur risultando in cassa integrazione, avrebbero continuato a lavorare regolarmente durante l’emergenza Covid.