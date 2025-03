Lapresse.it - Santanchè cambia avvocato, rischia di slittare l’udienza. Lei: “Fake news”

Poteva essere la settimana decisiva per il futuro processuale e politico di Daniela. La decisione della ministra del Turismo dire uno dei suoi legali ha sparigliato le carte a 24 ore dalpreliminare fissata per oggi, mercoledì, davanti alla gup di Milano, Tiziana Gueli, per la presunta truffa aggravata sui fondi della cassa integrazione Covid.“Io non hoto nessun, è una” ha detto però ieri seraa margine della conferenza stampa di presentazione impatto dei mondiali Skate 2024. “Il mioè Pelanda, ho aggiunto l’Salvatore Pino sostituendolo al civilista, siccome qua si parla di penale”. Chi pensa che sia una mossa per perdere tempo “dovrebbe leggere le cose. Ripeto, non hoto, non sono state depositate istanze e poi avrò il diritto di difendermi, no?”, aggiunge.