SanitàSchillaci a Regioni | E' indegno

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.45 Le irregolarità sulle liste di attesa "non sono più tollerabili". Così il ministro della Salute Schillaci in una lettera al presidente della Conferenza delle, Fedriga. I dati dei Nas "rivelano una situazione che non possiamo più tollerare: il 27% delle strutture sanitarie presenta ancora irregolarità gravi. Persistono agende chiuse arbitrariamente, liste gonfiate, sistemi di prenotazione frammentati e pratiche opache che ostacolano l'accesso alle cure",afferma."Troppe situazioni indegne":adempiere obblighi.