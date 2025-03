Ilgiorno.it - Sanità sul Lario. Più servizi anche in camper

Due buone notizie in pochi giorni per lasul lago di Como, alla conferma che non verrà smantellato il Pronto soccorso all’Erba - Renaldi di Menaggio (popolazione e amministratori comunali si erano attiviati per il mantenimento, vistele presenze turistiche sul ramo comasco del) si aggiungono nuovi investimenti per l’assistenza territoriale ai pazienti cronici e fragili che potranno essere curati nella Case di comunità. Asst Lariana sta preparando una gara ad evidenza pubblica per individuare l’operatore economico cui affidare ilo. La delibera segue la manifestazione d’interesse pubblicata nei mesi scorsi, nonché le indicazioni di Regione Lombardia comunicatein occasione dell’incontro con i sindaci lo scorso 19 marzo. In collaborazione con Asst Lariana l’operatore che si aggiudicherà la gara dovrà sviluppare la gestione delle Case di comunità di Centro Valle Intelvi e di Porlezza, ilo degli infermieri di famiglia e di comunità, della telemedicina, delle cure domiciliari e dell’unità mobile che girerà su tutto il territorio del distretto con un, consentendo un accesso immediato aquali prelievi, visite specialistiche, assistenza infermieristica, diagnostica di base, campagne di screening e di prevenzione.