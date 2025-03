Bergamonews.it - Sanità pubblica, l’allarme della Cgil: “Anche a Bergamo meno infermieri e stipendi più bassi”

Il personalestico in Italia è sempre più scarso numericamente, sottopagato e invecchiato. A dirlo sono i datiFondazione Gimbe sulla professionestica, presentati al 3° Congresso Nazionale Fnopi di Rimini.Il quadro fotografato è allarmante: in Italia ci sono solo 6,5ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media europea di 9. Peggio di noi, in Europa, solo Spagna, Polonia, Ungheria, Lettonia e Grecia. I salari restano tra i piùdel continente, inferiori di quasi 10mila dollari rispetto alla media Ocse. E il numero di chi abbandona la professione cresce: oltre 10.000 cancellazioni all’anno dall’albo, 42.000 negli ultimi quattro anni.Un’emergenza strutturale che rischia di diventare cronica, aggravata da politiche sbagliate che impediscono di fatto il ricambio generazionale.