Anteprima24.it - Sanità, De Luca: “Il Governo tolga la Campania dal piano rientro”

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minuti“Abbiamo mandato tutta la documentazione al Ministero della Salute credo la settimana scorsa. L’11 aprile abbiamo la riunione del comitato tecnico nazionale. Il Ministero non ha più nessun motivo, ma non ce l’aveva neanche prima, per tenere laindi”. Lo ha detto il presidente della RegioneVincenzo Dein merito aldinel settoreche vale dal 2022 per la regione che ora vuole avere poteri ordinari anche sulla programmazione finanziaria dopo la revoca nel 2020 del commissariamento. “Stiamo registrando – ha detto Dea margine di una visita al Policlinico di Napoli – ritardi clamorosi. Ildiserve soprattutto a controllare che le Regioni che superano il commissariamento, come è avvenuto per la, poi mantengano l’equilibrio di bilancio.