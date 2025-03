Lanazione.it - "Sanità, Ceccarelli e De Robertis (Pd): 'Le scelte tecniche siano libere dalla politica, il Dg Torre lavori in autonomia per il bene dei cittadini'"

Arezzo, 26 marzo 2025 – "e De(PD): 'Le, il DGinper ildei'" “Riteniamo fermamente che ledi natura tecnica all'interno delle aziende sanitarie debbano rimanere autonome eda ingerenze politiche”. Con queste parole i consiglieri regionali del Partito Democratico, Vincenzoe Lucia De, intervengono in merito alle recenti nomine del Direttore Sanitario e Direttore Amministrativo della ASL Toscana Sud Est comunicate dal DG Marco. “È fondamentale che tali decisionisempre guidate dall'obiettivo primario di tutelare la salute dei, migliorare i servizi offerti e garantire l'efficienza dell'azienda. Siamo certi della preparazione e della competenza dei nuovi dirigenti nominati Barbara Innocenti come DS e Biancamaria Rossi come DA, così come riconosciamo il grande lavoro svolto da coloro che hanno precedentemente ricoperto questi incarichi, Assunta De Luca e Antonella Valeri, che ringraziamo per il grande lavoro svolto, ed auspichiamo possano continuare a dare il loro contributo professionale di alto livello allatoscana.