Avellinotoday.it - Sandro Abate-Napoli Futsal, vietato acquistare i biglietti per i residenti in provincia di Napoli

Leggi su Avellinotoday.it

Come da disposizioni del Decreto Prefettizio emesso in data 24.03.2025 si comunica che in occasione della partita del Campionato di Serie A diFive Soccer -" in programma martedì 1 aprile 2025 alle ore 20:30 al Palazzetto Giacomo del Mauro di Avellino, la.