Lanotiziagiornale.it - San Siro sarà “green” ma non troppo, lo svela il masterplan di Inter e Milan

Leggi su Lanotiziagiornale.it

A Sansorgerà un meraviglioso nuovo stadio, molto “”, dove però il verde (vero) non supera il 18% della superficie totale, mentre il resto saranno pratini superficiali o arbusti. In compenso, quello chee sindaco dio Beppe Sala, vorrebbero far sorgere al posto del Meazzaun comprensorio pieno di centri commerciali, hotel, servizi, negozi, attività sportive. Molte delle quali troveranno posto in quello che resterà dell’odierno Meazza, trasformato in un centro servizi/shopping. Insomma, un grande giardino/parco gioco/area shopping a uso e consumo soprattutto per i nuovi (e ricchi) abitanti del quartiere del Trotto, del quale il nuovo stadio appare la naturale prosecuzione.Ilsotto il faro della procuraÈ quanto si apprende dalconfezionato e consegnato a Palazzo Marino dai fondi di investimento che possiedonoe che mirano alla maxi-speculazione edilizia su un’area pubblica da 280.