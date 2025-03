Ilgiorno.it - San Siro, i segreti del nuovo stadio. Come sarà e perché cambierà tutto il quartiere

Milano, 26 marzo 2025 – Non solo unda 71.500 posti, che conserverà la memoria storica dei due anelli del Sandegli anni Cinquanta, ma unche a partire dal 2035 – termine finale previsto per completare l’operazione –capace di creare ogni anno 3,1 miliardi di euro in termini di attivazione economica, 1,4 miliardi di euro di Valore aggiunto (Pil) e 16.350 posti di lavoro. Il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DocFap) sullo sviluppo della Grande funzione urbana San– presentato da Milan e Inter al Comune lo scorso 11 marzo e reso pubblico dall’amministrazione lunedì sera – delinea un’operazione urbanistica in due fasi che intende cambiare radicalmente il volto di un’area pubblica che oggi presenta loMeazza, il Parco dei Capitani, il parcheggio collegato all’impianto e molto asfalto intorno alla Scala del calcio.