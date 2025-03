Ilgiorno.it - Samis Zella, neurologa da Busto Garolfo alla Germania: “L’Italia perde i suoi cervelli”

(Milano) – C’è il nome di una neurochirurga bustese nell’elenco dei soci benemeriti del Centro studi Grande Milano., classe 1981, dopo la laurea in medicina conseguita presso l’Università degli Studi di Milano e la specializzazione in neurologia e neurochirurgia ha lasciatoper la prestigiosa Università di Bochum indove ha ottenuto il PhD (Doctor of Philosophy) considerato il più alto titolo accademico rilasciato da un’Università dopo la laurea. In terra tedesca dirige un centro per pazienti affetti da disabilità intellettuale focalizzata ai disturbi del movimento. «Il riconoscimento mi è stato consegnato dal Roberto Poli attualmente direttore del Centro Studi Grande Milano che ha motivato la decisione riconoscendo il valore scientifico dei miei studi sul tema dei disturbi legati al movimento quali ad esempio il morbo di Parkinson».