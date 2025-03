Ilrestodelcarlino.it - Samb, tre partite per chiudere la pratica

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La bella vittoria con il Chieti ci riconsegna unache, dopo il febbraio nero, è tornata su livelli di rendimento alti. Mancano solo sei giornate al termine del campionato e restano sempre nove i punti di vantaggio sul Teramo secondo in classifica. Ormai tagliati fuori da qualsiasi gioco promozione sia L’Aquila che il Chieti. Di questi ultimi sei turni Eusepi e compagni, i primi tre potrebbero rivelarsi decisivi per la matematica promozione. A partire dalla trasferta di Senigallia, per passare al match interno con il Sora e fino ad arrivare alla trasferta di Teramo. In palio ci sono i punti che valgono la C. Intanto ieri pomeriggio laha ripreso ad allenarsi al Ciarrocchi. Hanno lavorato a parte Zoboletti dopo la botta alla caviglia di giovedì scorso e Candellori che oggi si sottoporrà a visita medica per valutare se la cicatrice al retto femorale della gamba destra si sia rimarginata.